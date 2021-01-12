Джерело - Чемпіон.

12 січня свій 36-й день народження святкує колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський.

Кар'єра, одного з найталановитіших гравців в історії київського клубу, досить неоднозначна, але зараз мова про інше. Мілевський завжди був відданий синьо-білий футбольці, а виходячи на поле, бився завжди до останньої секунди - повністю віддавався грі. Згадуємо гол Мілі у ворота Шахтаря в Суперкубку України 2011 року, після якого був одіозний жест у бік уболівальників гірників.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Мілевський підписав контракт із Минаєм.

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