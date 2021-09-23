Мілевський завершив кар'єру футболіста

Останнім клубом гравця був Минай

Джерело - Чемпіон.

36-річний футболіст Артем Мілевський вирішив завершити професійну спортивну кар'єру.

Про це заявив сам футболіст.

Першими про завершення кар'єри Мілевського заявили у шоу ТаТоТаке у якості інсайду. Майже за місяць після цієї інформації сам футболіст підтвердив факт завершення кар'єри.

Останнім клубом Артема Мілевського був ужгородський Минай, у складі якого він грав з січня по червень 2021 року.

Минай став для Мілевського другим українським клубом в кар'єрі - до того він відіграв 10 років за київське Динамо, після чого упродовж восьми років грав в чемпіонатах Хорватії, Білорусі, Угорщини та Росії.

Останній гол у професійній кар'єрі Мілевський забив у складі Динамо з Бреста - у листопаді 2020 року.