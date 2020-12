Нападник Ювентуса Альваро Мората намагався гол п'ятою у ворота Аталанти в матчі 12 туру Серії А, який завершився нічиєю - 1:1.

Незабити в цьому епізоді було важче, ніж забити...

