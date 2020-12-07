УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру

УЄФА опублікував логотип Ліги конференцій - нового єврокубкового турніру. Він стартує з наступного сезону.
У розіграші візьмуть участь 184 команди з 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з ЛЧ і ЛЄ.
Перший фінал відбудеться 25 травня 2022 року.
🏆 Did you miss yesterday's news about the new UEFA Europa Conference League?— UEFA (@UEFA) December 4, 2020
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