УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру

УЄФА опублікував логотип Ліги конференцій - нового єврокубкового турніру. Він стартує з наступного сезону.

У розіграші візьмуть участь 184 команди з 55 національних асоціацій УЄФА, включаючи 46 клубів, які перейдуть з ЛЧ і ЛЄ.

Перший фінал відбудеться 25 травня 2022 року.

🏆 Did you miss yesterday's news about the new UEFA Europa Conference League?



👇 All you need to know is here...