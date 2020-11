У матчі чемпіонату Аргентини Бока Хуніорс на своєму полі обіграла Ньюеллс Олд Бойз з рахунком 2:0.

На трибунах стадіону Бомбонера була присутня дочка легендарного Дієго Марадони Дальма, яка сиділа в ложі свого батька. Коли господарі забили свій перший гол, вони вшанували пам'ять Марадони, відправившись святкувати забитий м'яч перед Дальмою. Дівчина настільки була зворушена, що не стримала сліз.

Boca Juniors players celebrated their first goal in front of Maradona's daughter, who was sitting in his suite at the Bombonera 💙💛



(via @Xeneizados) pic.twitter.com/0E9Ymi6xny