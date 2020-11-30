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Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони

Сьогодні 14:26 Valeriy Ruchka 214 0
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату Аргентини Бока Хуніорс на своєму полі обіграла Ньюеллс Олд Бойз з рахунком 2:0.

На трибунах стадіону Бомбонера була присутня дочка легендарного Дієго Марадони Дальма, яка сиділа в ложі свого батька. Коли господарі забили свій перший гол, вони вшанували пам'ять Марадони, відправившись святкувати забитий м'яч перед Дальмою. Дівчина настільки була зворушена, що не стримала сліз.

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