 Клуб АПЛ оригінально підтримав хлопчика, який хворий на рак. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Клуб АПЛ оригінально підтримав хлопчика, який хворий на рак

Сьогодні 10:15 Valeriy Ruchka 290 0
Клуб АПЛ оригінально підтримав хлопчика, який хворий на рак

Джерело - Чемпіон.

У матчі дев'ятого туру Лідс і Арсенал розписали нульову нічию (0:0).

У поєдинку стався унікальний випадок. Капітан Лідса Ліам Купер вийшов на поле з планшетом в руках. Через нього футболіст спілкувався з 13-річним хлопчиком Еліотом Меткалфом, який є відданим фанатом Лідса.

Як повідомляє Sky Sports, юний уболівальник хворий на рак, проте "павичі" вирішили підтримати його. Елліот отримав можливість вивести команду на поле, ставши справжнім талісманом Лідса.

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