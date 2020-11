У матчі дев'ятого туру Лідс і Арсенал розписали нульову нічию (0:0).

У поєдинку стався унікальний випадок. Капітан Лідса Ліам Купер вийшов на поле з планшетом в руках. Через нього футболіст спілкувався з 13-річним хлопчиком Еліотом Меткалфом, який є відданим фанатом Лідса.

Як повідомляє Sky Sports, юний уболівальник хворий на рак, проте "павичі" вирішили підтримати його. Елліот отримав можливість вивести команду на поле, ставши справжнім талісманом Лідса.

Leeds captain Liam Cooper hosted a live feed with 13-year-old Leeds United fan Elliot Metcalfe who is ill with cancer as today's virtual mascot pic.twitter.com/7GUeC4tP4D

Leeds United are doing a live video link for a young fan who wanted to be a mascot 🙏



An incredible touch from the club 👏 pic.twitter.com/tKC6b6dqLq