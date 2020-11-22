Рівно 39 років тому, 22 листопада 1986 року, у світі професійного боксу відбулася знаменна подія.

Майк Джеральд Тайсон, якому було всього 20 років і 144 дні від народження, став наймолодшим в історії чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії.

Тайсон вийшов на ринг проти чемпіона світу за версією WBC Тревора Бербіка, який за 9 місяців до цього завоював титул чемпіона - бій проти молодого Майка був для Бербіка першим захистом.

З самого старту бою Бербік спробував диктувати свої умови і пішов у відкритий бій. Пропустивши кілька жорстких ударів, чинний чемпіон припинив атакувати. За 20 секунд до кінця першого раунду Тайсон пробив лівий боковий, після чого Бербік ледве тримався на ногах і за кілька секунд до гонгу був на межі нокауту.

На перших секундах другого раунду Тайсон провів серію ударів, відправивши Бербіка в нокдаун. За 40 секунд до кінця раунду Майк провів правий аперкот в щелепу, а після того лівим хуком влучив у голову Бербіка. На мить Тревор притиснувся до суперника, а потім впав. Бербік двічі намагався встати, але кожен раз втрачав рівновагу. З третьої спроби він піднявся, але його сильно хитало. Рефері зупинив бій.

За цей бій Тайсон заробив $1,5 млн, а Бербік $2,1 млн.

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