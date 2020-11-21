Революція гідності: футбольні фанати були одними з перших

Сьогодні, 21 листопада Україна відзначає День Гідності і Свободи на честь початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року)

Під час Євромайдану фанати були одними з перших, хто вийшов на площі в багатьох містах України, навіть в Донецьку. Коли протести перетворилися на зіткнення зі беркутом і тітушками, ультрас були в перших рядах.

Фанатські банери про революцію:

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