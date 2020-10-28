Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 вересня київське Динамо зіграє матч групового етапу Ліги чемпіонів проти угорського Ференцвароша. Пропонуємо до вашої уваги славетний ретро-матч, який відбувся у 1975 році.

Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу

Тоді Динамо в фіналі Кубка кубків у швейцарському Базелі обіграло Ференцварош 3:0.

14 травня 1975 року, 20:15

Фінал Кубка володарів кубків

Стадіон Сант-Якоб, Базель (Швейцарія). 10 897 глядачів

Динамо (Київ, СРСР) – Ференцварош (Будапешт, Угорщина) 3:0

Голи: Онищенко (18, 39), Блохін (67)

Динамо: Рудаков, Трошкін, Матвієнко, Решко, Фоменко, Мунтян, Коньков, Буряк, Колотов, Онищенко, Блохін

Ференцварош: Геці, Мартош, Медьєші, Патакі, Раб, Нілаші, Юхас, Муха, Сабо, Мате, Мадяр

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua