Мораеса не запросили на фотосесію Шахтаря. Футболіст не змовчав

Донецький Шахтар провів спільну командну фотосесію, на якій не було Мораеса.
Офіційний акаунт Шахтаря в Instagram опублікував фото з цього заходу, а Жуніор Мораес залишив коментар: "Thanks for invitation 🤦♂️".
Мораес був одним з тих гравців, які захворіли коронавірусів. Однак українець вже був задіяний в тренуваннях ще 23 жовтня.
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⚒🧡 За кулисами съемки командного фото «Шахтера» сезона-2020/21. ⠀ ⚒🧡 Backstage of shooting the 2020/21 Shakhtar team photo. ⠀ ⚒🧡 За лаштунками зйомки командного фото «Шахтаря» сезону-2020/21. ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #1936 #team #команда #football #футбол
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