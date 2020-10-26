Мораеса не запросили на фотосесію Шахтаря. Футболіст не змовчав

Донецький Шахтар провів спільну командну фотосесію, на якій не було Мораеса.

Офіційний акаунт Шахтаря в Instagram опублікував фото з цього заходу, а Жуніор Мораес залишив коментар: "Thanks for invitation 🤦♂️".

Мораес був одним з тих гравців, які захворіли коронавірусів. Однак українець вже був задіяний в тренуваннях ще 23 жовтня.

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