Джерело - Чемпіон.

Олександр Усик вирішив оригінально підтримати Василя після надскладного поєдинку проти американця. У якому Ломаченко не лише зазнав поразки, а й втратив шанс називатись абсолютним чемпіоном світу. Усик виклав пост з фото Ломаченка у своєму Instagram-акаунті.

Під світлиною Олександр написав вірш Бориса Пастернака.

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