Ідол: Мбаппе висловив своє захоплення Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зіграла з Португалією в Парижі 11 жовтня. Поєдинок завершився внічию з рахунком 0:0.

Після матчу нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе опублікував у своєму Twitter фотографію з лідером Португалії Кріштіану Роналду.

"Кумир", - підписав фото француз, доповнивши коментар іконкою корони і козла. Козел - це відсилання до абревіатури GOAT (the Greatest Of All Time) - найвеличніший всіх часів, що збігається з англійським словом goat - козел.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua