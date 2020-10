Дженніфер Шахаде: чемпіонка, письменниця й просто красуня

Джерело - Чемпіон.

Коли заходить мова про професійний спорт, відразу в пам'яті виникають образи футболістів, боксерів, тенісистів, хокеїстів або баскетболістів. І дуже рідко хтось згадує про найінтелектуальніший та старовинний вид спорту – про шахи. Раніше він був дуже популярний, у тому числі й на просторах нашої Батьківщини. Василь Іванчук, Катерина Лагно, Микита Бортник – ці імена знає весь шаховий світ. Але зараз ми поговоримо про чемпіонку, письменницю та просто красуню, американку Дженіфер Шахаде, якій цього року виповнюється 40 років.

Шахи. Шлях до перемоги

Дженніфер Шахаде народилася 31 грудня 1980 року у Філадельфії. Її батько, Майк, був непоганим шахістом, сильним майстром ФІДЕ, а мати, Саллі Соломон, була професором хімії та автором кількох популярних книг. Батько з дитинства сподівався, що Дженніфер стане відомою шахісткою, а Саллі допомагала доньці в отриманні фундаментальної освіти.

У 1994 році Шахаде стала чемпіонкою США серед юніорів та взяла участь у першості світу серед старших представниць жіночої статі. А вже у 1997-му вона вперше вийшла у фінал чемпіонату США серед жінок та відразу зайняла там четверте місце – попереду опинилися тільки гравці американської збірної, до складу якої мріяла попасти Дженіфер. Бронзові медалі першостей 1998 та 1999 років дозволили Дженніфер потрапити до команди, яка під зоряно-смугастим прапором представляла США на Олімпіаді 2000 року й кваліфікуватися в нокаут-чемпіонат світу – там вона у першому колі поступилася Кетеван Арахамії.

Зоряний час

Зоряний час Дженніфер настав на турнірі Націй 2004 року. Разом з Сюзан Полгар, Іриною Круш та Анною Затонських, (до речі, українок за походженням), Шахаде взяла "срібло": у драматичній боротьбі на фініші команда США обійшла росіянок та грузинок. Талановита шахістка двічі вигравала Національний чемпіонат (2001 та 2004), брала участь у чемпіонатах світу 2001 й 2004 років, стала міжнародним гросмейстером.

Нове життя

Виконавши головне завдання, Шахаде перемикається на покер, але й не залишає шахи повністю – починає писати та проводить різні шоу. Дженніфер – шановний гравець у відкритий китайський покер. Крім того, вона активно підтримує жінок, які грають у покер та шахи. Вона виступала на різних конференціях для жінок, проводила інтерактивні семінари з покеру для навчання початківців гравців й записувала популярні подкасти. Вона є послом Міжнародної асоціації інтелектуальних видів спорту та гравцем Team Pro PokerStars. У своїх книгах "Шахова стерво: жінка в найскладнішому інтелектуальному спорті" та "Грай як дівчина" Дженніфер агітує жінок не боятися чорно-білого світу та його турнірних труднощів.

Шокуюча Дженіфер

Гросмейстер стала одним зі співавторів книги про захоплення шахами відомого художника Марселя Душана. Натхненна відомою партією Дюшана з оголеною моделлю Євою Бабіц, Дженіфер зіграла партію з чоловіком, одягненим у костюм Адама. Пізніше ідея отримала продовження: її сеанс "Голі шахи", присвячений до закриття Меморіалу Ейве, відбувся 20 листопада 2011 року в клубі "Де Кринг" у самому центрі Амстердама. Також Шахаде зіграла показовий матч, у якому фігурами служили парфуми, креми та помада.

Блискуча Шахаде

У покерному середовищі Шахаде славиться своєю блискучою перемогою у рідкісному виді турніру OFC-покеру, або як його ще називають – відкритий китайський покер. На прикінці 2014 року у великому турнірі з китайського покеру взяли участь двадцять три досить титулованих гравця, але всіх своїх суперників дівчина з легкістю обійшла, за що отримала чемпіонський пояс та приз у 100 тисяч євро! Турнір йшов у прямій трансляції цілих 13 годин.

"Покер може навчити шахи медійності – останні не розпещені увагою телебачення. Я б хотіла вивести шахи на новий рівень, щоб вони стали такими ж популярними, як і покер. Гравці покер-румів просто обожнюють живі турніри, а все заради того, щоб їх фото помістили до журналу або таблоїду. Я мрію, щоб у Лас-Вегасі знову був проведений світовий шаховий турнір з призовим фондом $1 млн!

Чим відрізняються шахи від покеру? Шахісти використовують концепцію "дерева рішень", щоб вибудовувати з ключових рішень логічний ланцюг. Хороші ж гравці у покер мислять діапазонами, а не намагаються ізольовано розігрувати кожну окремо взяту руку" (Д. Шахаде).

Громадська діяльність

Дженніфер введена в Зал слави американських шахів у Сент-Луїсі. Гросмейстер закінчила факультет літератури у Нью-Йоркському університеті й часто публікується в "LA Times", "The New York Times" й "Chess Life", "New in Chess" та журналі "Games". Коли її брат Грег увійшов до Виконавчої Ради шахової федерації США, Дженніфер стала головним редактором сайту USCF. Шахаде також очолює некомерційну організацію "Шахи дев'яти Королев".

