На 77-й хвилині поєдинку Тоттенгем - Челсі півзахисник "шпор" Ерік Даєр несподівано втік з поля, хоча головний тренер команди Жозе Моурінью не замінював його.

Як виявилося Даєр побіг у туалет, а Моурінью довелося погнатися за ним і повернути його на поле.

Imagine trying to go to the toilet mid-game and Jose comes storming in 🤣 #DierSituation pic.twitter.com/1H0PnPtDmg