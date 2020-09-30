Джерело - Чемпіон.
На 77-й хвилині поєдинку Тоттенгем - Челсі півзахисник "шпор" Ерік Даєр несподівано втік з поля, хоча головний тренер команди Жозе Моурінью не замінював його.
Як виявилося Даєр побіг у туалет, а Моурінью довелося погнатися за ним і повернути його на поле.
Imagine trying to go to the toilet mid-game and Jose comes storming in 🤣 #DierSituation pic.twitter.com/1H0PnPtDmg— Soccer AM (@SoccerAM) September 29, 2020
Англієць прокоментував даний епізод після поєдинку.
"Жозе був не особливо задоволений, але що поробиш, поклик природи", - сказав Ерік.
Також, Даєр відзначив найкращого гравця матчу.
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