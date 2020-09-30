Джерело - Чемпіон.

На 77-й хвилині поєдинку Тоттенгем - Челсі півзахисник "шпор" Ерік Даєр несподівано втік з поля, хоча головний тренер команди Жозе Моурінью не замінював його.

Як виявилося Даєр побіг у туалет, а Моурінью довелося погнатися за ним і повернути його на поле.

Imagine trying to go to the toilet mid-game and Jose comes storming in 🤣 #DierSituation pic.twitter.com/1H0PnPtDmg — Soccer AM (@SoccerAM) September 29, 2020

Англієць прокоментував даний епізод після поєдинку.

"Жозе був не особливо задоволений, але що поробиш, поклик природи", - сказав Ерік.

Також, Даєр відзначив найкращого гравця матчу.

Переглянути цей допис в Instagram The real M.O.M Допис, поширений Eric Dier (@ericdier15) 29 Вер 2020 р. о 2:27 PDT

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