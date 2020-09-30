 Захисник Тоттенгема під час матчу з Челсі втік у туалет. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч

Сьогодні 12:00 Стас Лысак 1133 0
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч

Джерело - Чемпіон.

На 77-й хвилині поєдинку Тоттенгем - Челсі півзахисник "шпор" Ерік Даєр несподівано втік з поля, хоча головний тренер команди Жозе Моурінью не замінював його.

Як виявилося Даєр побіг у туалет, а Моурінью довелося погнатися за ним і повернути його на поле.

Англієць прокоментував даний епізод після поєдинку.

"Жозе був не особливо задоволений, але що поробиш, поклик природи", - сказав Ерік.

Також, Даєр відзначив найкращого гравця матчу.

 
 
 
 
 
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The real M.O.M

Допис, поширений Eric Dier (@ericdier15)

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