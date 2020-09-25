Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 вересня, свій 60-й день народження святкує легенда європейського футболу, володар Золотого м'яча Ігор Бєланов.

Пресслужба УЄФА не забула видатного українця і привітала його зі святом у своєму Твіттері.

🎁🇺🇦 Сегодня 6️⃣0️⃣-летний юбилей отмечает легенда @DynamoKyiv, лучший футболист Европы 1986 года Игорь Беланов! Присоединяемся к поздравлениям! 👏 pic.twitter.com/6phjvKls30 — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 25, 2020

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