 УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям. ФОТО | Блоги | Champion.com.ua
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УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям
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УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям

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УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям
#Бєланов

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 вересня, свій 60-й день народження святкує легенда європейського футболу, володар Золотого м'яча Ігор Бєланов.

Пресслужба УЄФА не забула видатного українця і привітала його зі святом у своєму Твіттері.

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