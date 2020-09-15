 Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!? | Блоги | Champion.com.ua
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Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!?

Сьогодні 16:31 Valeriy Ruchka 252 0
Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!?
Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово розповідав про свою мрію провести Олімпійські ігри в Україні.
 
Навіщо Україні Олімпіада? Заради іміджу країни, грошей на будівлю спортивної інфраструктури чи може прибутку від туристичного свята? Але чому тоді від проведення Ігор відмовляються інші держави, а країни-господарки не можуть похизуватися великим заробітком на таких змаганнях?
 
Ми вирішили нагадати, що сталося з Бразильськими спортивними об'єктами одразу після форуму.
 
Бразильська Олімпіада обійшлася у 9,77 мільярдів доларів. Спеціально до Ігор побудували 9 об'єктів, ще 8 було серйозно реконструйовані. Планувалося, що олімпійські споруди працюватимуть ще довго на розвиток спорту в країні. Проте після Олімпіади лише на деяких проводилися змагання, всі інші – занедбані, розграбовані вандалами, басейни забиті чи вкриті брудом та фекаліями, на велотреці від пожежі постраждав дах, а на головному стадіоні – Маракана – вимкнено електрику через борги.
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