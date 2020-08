Зеленський вручив Вірастюку державну нагороду

View this post on Instagram

🇺🇦🇺🇦 🇺🇦 ДЕРЖАВНА НАГОРОДА 🇺🇦 🇺🇦🇺🇦 Сьогодні, саме у День святкування незалежності України 🇺🇦 з рук президента України Володимира Олександровича Зеленського, отримав Державну нагороду** "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України" ☝️ Вважаю що ця нагорода не тільки сазлуга та оцінка моєї багаторічної праці, але й відзнака тих людей які доклались до цього! Одже, хотів би згадати всіх, і не забути нікого: ✅ насамперед подякувати батькам, і це зрозуміло! ✅ згадати мого старшого брата Романа Роман Вірастюк (царство йому небесне🙏) тому що мав на мене величезний вплив, та привив любов до Спорту! ✅ своєму першому тренеру, Івану Григоровича Шарому "Заслуженому тренеру України 🇺🇦".. Іван Шарий Сергій Шарий та Назар, у вас був геніальний Тато (вічна пам'ять "Шефу"🙏 ) ✅ моїм наставникам та тренерам Виктор Налейкин та Oleksii Soloviov які привели мене до звання WSM 2004, WSChamp 2007☝️ ✅ подякую навіть тим людям (яких з певних причин називати не буду😒) завдяки яким мене почали показувати по ТВ, після чого я став впізнаваним та популярним! ✅ обов'язково згадати увесь колектив (судді, секретарі, спортсмени, партнери Федерації, асистенти) Федерація стронгмену України , а особливо Sergiy Konyushok (президента Федерації Стронгмену України) за титонічну роботу проведену за ці роки📈 Одним словом, всім-всім-всвм хто підтримував, допомагав, переймався, привітав і ще буде вітати мене.. дякую вам Друзяки (як би сказав Ромася)!!! **Державна нагорода - "За заслуги" ІІІ ступеня🎖️, крайній раз в 2007 році отримував з рук президента України, Віктора Андрійовича Ющенка🇺🇦