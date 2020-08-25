Зеленський вручив Вірастюку державну нагороду

Джерело - Чемпіон.

З нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський надав звання "Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України" заслуженому майстру спорту Василю Вірастюку.

Про це написав сам спортсмен.

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