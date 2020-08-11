Джерело - Чемпіон.

Займаючись професіонально плаванням мільйонером стати неможливо.

У цьому впевнена українська плавчиха Дар'я Зевіна.

"У нашому виді спорта в Україні фактично немає спонсорів. Від міністерства ми отримуємо 10-12 тисяч грн, якщо виграєш чемпіонат світу чи Європи сума збільшується в півтора рази. Це і все. Єдине джерело заробітку - комерційні старти. Мій найбільший гонорар - 35 тисяч доларів, але це за кілька стартів (очевидно, мова йде про етапи Кубку світу)", - зізналася спортсменка.

Також Зевіна розповіла, що стало головною мотивацією її повернення у великий спорт.

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