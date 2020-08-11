 Зевіна: Повернулася в плавання заради Олімпійських ігор. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Зевіна: Повернулася в плавання заради Олімпійських ігор

Сьогодні 14:23 Андрій Твердохліб 237 0
Зевіна: Повернулася в плавання заради Олімпійських ігор

Джерело - Чемпіон.

Зіркова українська плавчиха Дар'я Зевіна повернулася у великий спорт після річної паузи, щоб виступити на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це розповіла сама спортсменка в інтерв'ю Провокатору.

"У мене була перерва, я рік майже не тренувалась. А повернулася лише заради поїздки на Олімпійські ігри в Токіо, щоб досягнути там високих результатів. Але впандемія коронавірусу відсунула трохи мої плани. Цілі залишаються, хоча зараз не зрозуміло чи відбудеться Олімпіада взагалі, а ще 4 роки тренуватися я навряд чи буду", - зазначила Зевіна.

Нагадаємо, 25-річна киянка є чемпіонкою світу та Європи на короткій воді в плаванні на спині (100, 200 м).

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