Джерело - Чемпіон.

Оболонь-Бровар розгромив Металіст-1925 з рахунком 3:0 у матчі 29 туру Першої ліги.

Розпочав погром капітан пивоварів Олег Слободян.

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На початку другого тайму він відмінно зорієнтувався в ситуації і завдав класний удар з центрального кола. М'яч по високій дузі залетів за комір кіперу харків'ян.

Після забитого голу Слободян побіг до лави запасних і разом з усією командою продемонстрував футболку з номером "23".

Під цим номером в київській команді у 2018-2019 роках виступав канадський легіонер українського походження Араміс Кузін. У цього 21-річного гравця виявлений рак кісток У 21-річного ексфутболіста Оболоні-Бровар та Дніпра-1 виявили рак.

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