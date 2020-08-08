 Дякуємо с*ка за вишку". Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Дякуємо с*ка за вишку. Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами

Сьогодні 09:49 Valeriy Ruchka 775 0
Дякуємо с*ка за вишку. Фанати Металіста-1925 закидали команду фаєрами

За два тури до фінішу першої ліги Металіст-1925 втратив шанси на вихід в УПЛ, на виїзд до Києва до Оболоні команда виїхала без особливої мотивації.

Але вогню додали фани харків'ян - змусили призупинити матч на 15-й хвилині. Були чутні крики: "Дякуємо, с*ка, за вишку, бл*ть".

Через п'ять хвилин гру відновили. Цікаво, що на стадіон глядачів не пускають через карантинних заходів.

Матч закінчився розгромною поразкою харків'ян з рахунком 3:0.

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