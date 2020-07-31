Максим Калиниченко: Ювентус покаже всю свою міць

Експерт сайту ВсеПроСпорт.ру - колишній півзахисник "Спартака" і збірної України Максим Калиниченко - зробив свій прогноз на матч 38-го туру італійського чемпіонату "Ювентус" - "Рома".

Заключний тур Серії А. Чемпіон "Ювентус" приймає вдома "Рому". Обидві команди після цього матчу нікуди не опустяться і не піднімуться. Позбавлені суперники всякої турнірної мотивації в цій зустрічі. Залишається їх досить серйозне італійське протистояння між Римом і Туріном.

Тому я думаю, що ця гра не буде такої прохідний як та, яку "Ювентус" показав з "Кальярі" в останньому турі. Тоді він програв на виїзді з рахунком 0: 2. І це не перша осічка у туринців в останніх матчах.

Команда Мауріціо Сарри, як ніби окрилена своїм достроковим чемпіонством, грає дуже нестабільно. У п'яти зустрічах вона двічі програла і перемогла, а також в одній грі зіграла внічию. Причому навіть вигравала "стара синьйора" не так, як личить чемпіонам - скромні перемоги з різницею в один і два голи.

А ось "Рома" на папері зараз виглядає набагато краще. Вона давно не програвала і в останніх трьох матчах лише перемагала. Причому у всіх цих зустрічах вона забивала більше одного м'яча і в одою з ігор навіть забили шість голів спав.

Але все-таки, я думаю, в цьому матчі "Ювентус" упреться і покаже всю свою силу і міць. Тим більше, що немає командам сенсу виходити другими складами. Чемпіонат майже закінчився, а наступний сезон вже не за горами.

Незважаючи на невпевненість букмекерів в шансах "Ювентуса", я готовий в нього повірити і пропоную поставити на перемогу туринців з форою (0). У лінії від БК winline на такий результат можна поставити з котируванням 2.25.

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