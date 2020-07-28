Джерело - Чемпіон.
Італійський Мілан презентував нову домашню форму, в якій команда виступатиме в сезоні 2020/21.
Футболка виконана в традиційних "червоно-чорних" кольорах. На вертикальних смугах є візерунок, натхненний підлогою Міланського собору.
#ThisIsMilan. And this is our new kit ❤️🖤— AC Milan (@acmilan) July 28, 2020
👉 https://t.co/OJYNnYijUL #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/CNvfSCYCds
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