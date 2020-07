Італійський Мілан презентував нову домашню форму, в якій команда виступатиме в сезоні 2020/21.

Футболка виконана в традиційних "червоно-чорних" кольорах. На вертикальних смугах є візерунок, натхненний підлогою Міланського собору.

