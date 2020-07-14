Джерело - Чемпіон.

Український боксер Олександр Усик створив промоутерську компанію Usyk17 Promotion, а перші поєдинки відбудуться в серпні в Києві.

Усик в промо анонсував перші бої.

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