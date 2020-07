View this post on Instagram

Великий бокс повертається! Компанія @usyk17.promotion дебютує з інноваційним спортивним шоу – Big Boxing Night. Серед головних поєдинків вечору: бої найбільш перспективних важковаговиків України Владислава Сіренко та Олександра Захожого; чемпіона WBC Francophone у середній вазі Андрія Великовського; Петра Іванова, чемпіона світу серед молоді за версією WBC. Також на ринг знову вийде Віктор Вихрист, чемпіон Європейських ігор 2019, Чемпіон Європи 2017, чотириразовий переможець національної першості, який минулого року успішно дебютував на професійному ринзі. В насиченій програмі андеркарта бої потужних проспектів України, зокрема Ігоря Шевадзуцького, Станіслава Кутіна, Дмитра Безуса, Зоравора Петросяна, а також перспективного дебютанта Даніеля Лапіна. Big Boxing Night – найочікуваніше open air шоу літнього сезону 2020 в Україні, що вперше презентує унікальний формат – поєднання спортивного драйву та витонченої світської вечірки в колі всесвітньо відомих спортсменів і зіркових гостей. Розважальна програма за участю Злати Огневич, Серьога (Поліграф ша- рікoff). Заміський парково-готельний комплекс «EQUIDES CLUB» У 15 км від Хрещатика, в неймовірному місці на березі озера. Дата: 1 серпня 2020 Локація: Парково-готельний комплекс Equides, c.Лісники, вул. Вишнева, 36