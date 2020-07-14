Кличко потрапив на обкладинку Forbes

Легендарний боксер суперважкої ваги Володимир Кличко потрапив на обкладинку німецькомовного видання журналу Forbes.

"Життя - це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в 7 раунді і у мене ще є 5. Спасибі Forbes Dach за підтримку моєї другої кар'єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge, і компаніях, які використовують ці основні принципи.

Спасибі всім моїм союзникам, які супроводжують мене на цьому шляху ", - прокоментував своє потрапляння на обкладинку Володимир Кличко.

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