Кличко потрапив на обкладинку Forbes

Легендарний боксер суперважкої ваги Володимир Кличко потрапив на обкладинку німецькомовного видання журналу Forbes.
"Життя - це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в 7 раунді і у мене ще є 5. Спасибі Forbes Dach за підтримку моєї другої кар'єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge, і компаніях, які використовують ці основні принципи.
Спасибі всім моїм союзникам, які супроводжують мене на цьому шляху ", - прокоментував своє потрапляння на обкладинку Володимир Кличко.
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Life is a championship fight and I feel like I’m in round 7 and still have 5 more to go!💪🏼💪🏼 Thank you @forbesdach for supporting my second career which is based on my method #facethechallenge and the companies applying the fundamentals. Thanks to all my allies who have accompanied me on this path thus far!🙏🏼🙏🏼 #facethechallenge #WYLLIT #careeraftercareer #teamklitschko #klitschko #forbes
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