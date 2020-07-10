Джерело - Чемпіон.

На початку літа 2020 року легендарний боєць ММА Конор Мак-Грегор оголосив про завершення кар'єри.

Проте вже за кілька тижнів, промоутер UFC Дейна Вайт натякнув, що ірландець може повернутися в октагон у 2021 році. Нагадаємо, що останній поєдинок Мак-Грегор провів ще восени 2018 році проти росіянина Хабіба Нурмагомедова. Бій завершився впевненою перемогою Хабіба задушливим прийомом у 4 раунді.

Згадуємо цей бій.

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