Джерело - Чемпіон.
Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вибачився за результативну помилку в матчі АПЛ проти Саутгемптона.
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"Приношу вибачення всій команді і фанатам. Такі помилки не прийнятні", - написав Зінченко в Instagram.
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Do apologize to all team and City fans. This kind of mistakes is not acceptable.
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