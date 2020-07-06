Джерело - Чемпіон.

Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вибачився за результативну помилку в матчі АПЛ проти Саутгемптона.

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"Приношу вибачення всій команді і фанатам. Такі помилки не прийнятні", - написав Зінченко в Instagram.

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