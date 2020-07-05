Джерело - Чемпіон.

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко не надто вдало розпочав матч 33 туру АПЛ проти Саутгемптона.

Зінченко отримав передачу біля центрального кола і намагався обійти Стюарта Армстронга. Хавбек Саутгемптона легко забрав м'яч, а його партнер Че Адамс без роздумів пробив по воротах. Едерсон не очікував такого пострілу із 40 метрів – 1:0.

What a goal by Che Adams!! pic.twitter.com/qMbWQ9scDt — Don Martial (@Unitedevil1) July 5, 2020

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