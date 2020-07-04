Джерело - Чемпіон.

2009 рік, літо - збірна України стає переможцями домашнього Євро! Хай і серед 19-річних! Скільки сподівань у нас тоді було на цих юнаків! На Stargorod sport згадуємо тріумф збірної України ю-19 11-річної давнини, коли молоді наші футболісти стали чемпіонами Європи! Сергій Кривцов, Денис Гармаш, Богдан Бутко, Сергій Рибалка, Євген Шахов, Віталій Віценець? Згадаймо всіх.

Отже, окрім загаданих вище, це воротарі: Ігор Левченко та В'ячеслав Базилевич. Захисники: Максим Білий, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Дмитро Кушніров, Темур Парцванія, Сергій Люлька, Сергій Логінов. Півзахисники: Кирило Петров, Віталій Віценець, Дмитро Єременко, Артур Карноза, Сергій Рибалка, Ігор Чайковський, Євген Шахов. Нападники: Віталій Каверін, Дмитро Коркішко, Сергій Шевчук.

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