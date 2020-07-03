 Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера | Блоги | Champion.com.ua
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Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера
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Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера

Сьогодні 13:01 Valeriy Ruchka 442 0
Ти створюєш мені проблеми! - Кличко обматюкав відомого руфера

У Києві сталася суперечка між мером столиці Віталієм Кличком та екстремалом Mustang Wanted (Григорій Кириленко). За даними соцмереж, інцидент стався на Пішохідному мосту між 6:00 та 07:00 ранку 2 липня.

Згідно з частиною записаної розмови, людина з голосом, що нагадує голос Віталія Кличка, вичитувала екстремала за те, що той, імовірно, підіймався на міст. При цьому чути, що людина називає екстремала "довбо##бом" і каже про те, що "коли там людина ##бнулася, розбилася, знаєш, до кого претензії будуть? До мене! Чому не забезпечили..."

Також людина з голосом, схожим на голос Кличка, пропонує Мустангу вирушити в армію, на що той заявив що 5 днів був у Донецькому аеропорту і 15 днів у Широкиному.

Правоохоронців Кличко закликав напоумити хлопця, провести профілактичну бесіду, щоб не хуліганив у місті і поважав органи влади. При цьому мер запитав у Григорія, чи може він "поліцію хоча б послухати?"

"Ні, точно ні, не хочу. Я проти такого порядку. Я за самосвідомість..." - відповів на це руфер.

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