Днями форвард "Лейпцига" Тімо Вернер досяг угоди про перехід у "Челсі". А ще взимку лондонський клуб оголосив про літній трансфер вінгера "Аякса" Хакіма Зієша. За цей дует їм довелось викласти близько 100 мільйонів євро - яскрава демонстрація амбіцій на майбутнє. Втім зупинятись на цьому команда Френка Лемпарда не планує. На думку букмекерів, будуть й нові придбання, які підвищать шанси "аристократів" на золото чемпіонату Англії. Встановлюйте мобільний додаток 1хСтавка для Android і матимете змогу ставити на будь-які події, які вас цікавлять. Усе швидко і зручно. Та як так сталось, що клуб почав бути активним на цьому ринку. Давайте розбиратись:



Лише 16 місяців тому "Челсі" отримав заборону на реєстрацію нових гравців протягом двох трансферних періодів. Офіційна причина - порушення правил ФІФА щодо міжнародних переходів та підписання гравців у віці до 18 років. І хоч команда виграла Лігу Європи і стала третьою в АПЛ, наставник Мауріціо Саррі достроково розірвав контракт заради "Ювентуса". "Синіх" очолив їхній легендарний екс-капітан Лемпард. Він не став утримувати багаторічного лідера Едена Азара, а сам зробив ставку на молодь. Був викуплений з "Реалу" Матео Ковачіч, роль якого лише зросла. З десяток вікових та непотрібних виконавців зі спокійною душею відправили в оренду.



Минулого грудня трансферний бан скоротили, але у зимове трансферне вікно "Челсі" все одно нікого не купив. Натомість там продовжили контракти із ключовими вихованцями: Каллумом Хадсоном-Одої, Рубеном Лофтусом-Чіком, Фікайо Томорі та Мейсоном Маунтом. І лише Теммі Абрахама не влаштували покращені умови, однак час його вмовити ще є - нинішня угода розрахована до липня 2022 року.



Фанати вже почали хвилюватись, адже відсутність придбань списували на проблеми власника клубу Роман Абрамовича. Втім правда виявилась іншою. Зієш і Вернер - молоді виконавці, які встигли проявити себе як на внутрішній арені, так і в єврокубках. У Тімо взагалі космічна статистика цього сезону - за голами та результативними передачами його випереджає лише Лео Мессі.



Що далі? Клуб продовжить робити ставку на сильну молодь, скидаючи баласт. На вихід з "Челсі" улітку йдуть захисники Емерсон Палмієрі та Джузеппе Дзаппакоста, хавбеки Віктор Мозес, Денні Дрінквотер, Тьєемуе Бакайоко, Вілліан і Педро, а також нападник Міші Бачуаї. Можливо, хтось із них таки залишиться, але точно заради місця в основі. Натомість прийти можуть 21-річний плеймейкер Кай Хаверц з "Байєра" та 23-річний лівий фулбек Бен Чілвелл з "Лестера". Обидва стабільно грають за свої збірні та потрібні багатьом ТОП-клубам. Втім "Челсі" не вперше вигравати важку трансферну гонку. Нагадаємо, що Вернер нібито хотів грати лише за "Ліверпуль", але штаб лондонців спрацював набагато краще. Подивимось, що з цього вийде.

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