Роналду не реалізував пенальті у матчі Кубка Італії

Джерело - Чемпіон.
Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не реалізував пенальті у півфінальному матчі Кубка Італії проти Мілана.
Поєдинок завершився нульовою нічиєю.
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⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP— D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020
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