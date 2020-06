Роналду не реалізував пенальті у матчі Кубка Італії

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не реалізував пенальті у півфінальному матчі Кубка Італії проти Мілана.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Актуально: Ювентус вийшов у фінал Кубка Італії

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP