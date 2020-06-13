Роналду не реалізував пенальті у матчі Кубка Італії

Джерело - Чемпіон.

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не реалізував пенальті у півфінальному матчі Кубка Італії проти Мілана.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю.

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⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020

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