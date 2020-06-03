Джерело - Чемпіон.

11-річна британська скейтбордистка Скай Браун отримала жахливі травми, коли тренувалася. Попри це, вона хоче виступити вже на Олімпіаді в Токіо, де може стати наймолодшою ​​спортсменкою в історії. Саме в Японії скейтбординг дебютує в програмі ОІ.

Юна спортсменка після невдалого заїзду вдарилася об рампу, в результаті чого отримала переломи черепа, лівого зап'ястя і руки. Коли дівчинку доставили в госпіталь, вона була без свідомості, і лікарі навіть побоювалися за її життя, але зараз загроза минула.

Скай Браун написала в соцмережі Instagram: "Я знаю, що багато людей про мене турбуються, але нічого страшного, я в порядку. Я хочу повернутися ще сильнішою. Я хочу ретельно працювати, просто чекаю, коли моє тіло відновиться. Дякую всім, що шлете мені слова любові та підтримки. Вибачте, що змусила вас хвилюватися. Зі мною буде все в порядку".

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