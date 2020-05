Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема

Футболіст Вест Гема Андрій Ярмоленко запустив флешмоб для фанів англійського клубу із закликом сказати фразу українською мовою.

До вболівальників лондонського клубу футболіст збірної України звернувся в рамках соціальної акції клубу #HammersAtHome (Молотобійці вдома).

Young Hammers, can you learn another language? 🌎



For today's #HammersAtHome challenge, @Yarmolenko_7 wants you to try to learn how to say something in Ukrainian! 🇺🇦



Don't forget to show us how you get on! pic.twitter.com/zr1PWgynOG