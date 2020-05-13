 Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема | Блоги | Champion.com.ua
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Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема

Сьогодні 17:50 Valeriy Ruchka 322 0
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема

Джерело - Чемпіон.

Футболіст Вест Гема Андрій Ярмоленко запустив флешмоб для фанів англійського клубу із закликом сказати фразу українською мовою.

До вболівальників лондонського клубу футболіст збірної України звернувся в рамках соціальної акції клубу #HammersAtHome (Молотобійці вдома).

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