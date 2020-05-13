Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема

Джерело - Чемпіон.
Футболіст Вест Гема Андрій Ярмоленко запустив флешмоб для фанів англійського клубу із закликом сказати фразу українською мовою.
До вболівальників лондонського клубу футболіст збірної України звернувся в рамках соціальної акції клубу #HammersAtHome (Молотобійці вдома).
Young Hammers, can you learn another language? 🌎— West Ham United (@🏠) (@WestHam) May 12, 2020
For today's #HammersAtHome challenge, @Yarmolenko_7 wants you to try to learn how to say something in Ukrainian! 🇺🇦
Don't forget to show us how you get on! pic.twitter.com/zr1PWgynOG
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