Створений для боксу - Усик опублікував своє дитяче фото

33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) створений для боксу, хоча і починав свої заняття спортом з футболу.

"Коли я був маленьким, я почав займатися футболом, а на бокс переключився в 15 років. Це змінило для мене все. Тоді я зрозумів, що для цього створений, створений для боксу", — написав Усик в Instagram, поділившись своєю фотографією у підлітковому віці.

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