Створений для боксу - Усик опублікував своє дитяче фото

33-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО) створений для боксу, хоча і починав свої заняття спортом з футболу.
"Коли я був маленьким, я почав займатися футболом, а на бокс переключився в 15 років. Це змінило для мене все. Тоді я зрозумів, що для цього створений, створений для боксу", — написав Усик в Instagram, поділившись своєю фотографією у підлітковому віці.
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When i was young. I started getting into sport with football and switched to boxing at 15 years old. It changed everything for me. That’s when I knew i was built for this, I was built for boxing #throwback Когда я был юным. Я начал заниматься спортом с футбола и перешел на бокс в 15 лет. Это все изменило для меня. Именно тогда я понял, что создан для этого, я был создан для бокса #throwback
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