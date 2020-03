Створений для боксу - Усик опублікував своє дитяче фото

View this post on Instagram

When i was young. I started getting into sport with football and switched to boxing at 15 years old. It changed everything for me. That’s when I knew i was built for this, I was built for boxing #throwback Когда я был юным. Я начал заниматься спортом с футбола и перешел на бокс в 15 лет. Это все изменило для меня. Именно тогда я понял, что создан для этого, я был создан для бокса #throwback