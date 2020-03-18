 Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, посилаючи сусідів | Блоги | Champion.com.ua
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Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів

Сьогодні 21:25 Valeriy Ruchka 138 0
Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас у своєму Twitter опублікував веселе відео.

На відео Фабрегас вийшов на балкон, голосно привітав сусідів, побажавши їм доброго ранку, після чого був "посланий сусідом". Футболіст відповів тим же.

"Четвертий день ізоляції, люди стають по-справжньому напруженими тут", - підписав відео Фабрегас.

Оригінал із знаменитого фільму "Поїздка в Америку" 1988 року. Її в одному з епізодів фільму вимовляє герой Едді Мерфі.

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