Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас у своєму Twitter опублікував веселе відео.

На відео Фабрегас вийшов на балкон, голосно привітав сусідів, побажавши їм доброго ранку, після чого був "посланий сусідом". Футболіст відповів тим же.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk