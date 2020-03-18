Фабрегас від ізоляції почав кричати на балконі, "посилаючи" сусідів

Півзахисник Монако Сеск Фабрегас у своєму Twitter опублікував веселе відео.

На відео Фабрегас вийшов на балкон, голосно привітав сусідів, побажавши їм доброго ранку, після чого був "посланий сусідом". Футболіст відповів тим же.

"Четвертий день ізоляції, люди стають по-справжньому напруженими тут", - підписав відео Фабрегас.

Day 4 of isolation and people are getting really tense up here... 🤣 #CoronaVirus #YoMeQuedoEnCasa 🙏🏻 pic.twitter.com/oK0i6YK6Qk — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 17, 2020

Оригінал із знаменитого фільму "Поїздка в Америку" 1988 року. Її в одному з епізодів фільму вимовляє герой Едді Мерфі.

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