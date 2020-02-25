Футболістка вивихнула коліно і кулаком вбила його назад. Шокуюче відео

Джерело - Чемпіон.

Капітан жіночої футбольної команди Сент-Міррен Джейн О'Тул показала приклад мужності під час матчу проти Інвернесс Каледоніан Тісл.

В одному з епізодів Джейн вивихнула коліно і декількома ударами руки поставила його назад. "Наш капітан - жорстка жінка. Ви не зможете збити її з ніг - навіть в цьому випадку вона піднялася і зіграла всі 90 хвилин ", - заявив після гри представник Сент-Міррен.

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