Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Еліна Світоліна (6) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships поступилася американці Дженніфер Брейді (52).
Матч завершився впевненою перемогою американки у двох сетах. Світоліна змогла взяти лише три гейми.
Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier
Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд - $848,000
Хард
18 лютого
Дженніфер Брейді - Еліна Світоліна 6:2, 6:1
Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.
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