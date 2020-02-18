Ганебна поразка на старті турніру! Брейді - Світоліна: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна (6) на старті Dubai Duty Free Tennis Championships поступилася американці Дженніфер Брейді (52).

Матч завершився впевненою перемогою американки у двох сетах. Світоліна змогла взяти лише три гейми.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $848,000

Хард

18 лютого

Дженніфер Брейді - Еліна Світоліна 6:2, 6:1

Нагадаємо, Світоліна хоче завоювати золото Олімпіади для України.

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