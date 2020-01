Хавбек Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос забив шедевральний гол "Сухим листом" (прямий гол з кутового - ред.) у півфінальному матчі за Суперкубок Іспанії проти Валенсії.

Німецький шедевр з камери на кутовому прапорці:

#Kroos goal of the year you geniuspic.twitter.com/Hp53QO58vL