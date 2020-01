Атланта Олексія Леня в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА програла Бостону 106:109. В кінці матчу в центрі уваги опинився українець Олексій Лень: центровий Гукс влаштував бійку з Маркусом Смартом з Бостона.

На останніх секундах за рахунку 106:108 Смарт заблокував кидок лідера Атланти Трея Янга, після чого спіткнувся об ногу Яга. Після цього він штовхнув Леня, які підбіг з'ясовувати стосунки.

Смарт і Лень отримали технічні фоли, а Янг - персональний фол, який привів до виконання штрафних Бостоном.

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf