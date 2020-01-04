Атланта Олексія Леня в черговому матчі регулярного чемпіонату НБА програла Бостону 106:109. В кінці матчу в центрі уваги опинився українець Олексій Лень: центровий Гукс влаштував бійку з Маркусом Смартом з Бостона.

На останніх секундах за рахунку 106:108 Смарт заблокував кидок лідера Атланти Трея Янга, після чого спіткнувся об ногу Яга. Після цього він штовхнув Леня, які підбіг з'ясовувати стосунки.

Смарт і Лень отримали технічні фоли, а Янг - персональний фол, який привів до виконання штрафних Бостоном.

Marcus Smart was about to step over Trae Young as the game ended, and things got heated in Boston. pic.twitter.com/kzA8p6Dlgf — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 4 January 2020

"Між мною і Янгом щось сталося, а Лень з'явився з нізвідки і схопив мене. Я просто сказав йому: "Не хапай мене. Будь обережний. Це не має до тебе жодного стосунку. Просто не хапай мене". Ось і все, я відштовхнув його від себе і ми розійшлися", - заявив Смарт.

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