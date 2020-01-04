Орландо розгромило Маямі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат

3 січня

Бостон – Атланта 109:106 (19:32, 34:23, 29:25, 27:26)

Орландо – Маямі 105:85 (27:22, 29:22, 28:35, 21:6)

Вашингтон – Портленд 103:122 (31:27, 27:39, 20:25, 25:31)

Х'юстон – Філадельфія 118:108 (20:27, 40:26, 36:31, 22:24)

Фінікс – Нью-Йорк 120:112 (29:37, 22:24, 32:26, 37:25)

Лейкерс – Новий Орлеан 123:113 (42:30, 32:32, 31:21, 18:30)

Нагадаємо, Детройт із Михайлюком розгромив Вашингтон.

Раніше, Лень набрав 20-очковий дабл-дабл за 26 хвилин з Брукліном.