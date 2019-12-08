Джерело - Чемпіон.

Напередодні матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі отримав подарунок від своїх синів.

Важливо: Ліонель Мессі відзначився черговим шедевром за Барсу

Тьяго, Матео і Чіро вийшли на поле перед матчем з Мальоркою (5:2) і винесли батькові Золотий м'яч.

Too cute 💙❤️ pic.twitter.com/EiRD1wsD7s — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 December 2019

Відзначимо, що в цьому матчі Мессі оформив 35-й в кар'єрі хет-трик в рамках Прімери, випередивши за цим показником Кріштіану Роналду.

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