Джерело - Чемпіон.
Напередодні матчу 16-го туру чемпіонату Іспанії Ліонель Мессі отримав подарунок від своїх синів.
Важливо: Ліонель Мессі відзначився черговим шедевром за Барсу
Тьяго, Матео і Чіро вийшли на поле перед матчем з Мальоркою (5:2) і винесли батькові Золотий м'яч.
Too cute 💙❤️ pic.twitter.com/EiRD1wsD7s— FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 December 2019
Відзначимо, що в цьому матчі Мессі оформив 35-й в кар'єрі хет-трик в рамках Прімери, випередивши за цим показником Кріштіану Роналду.
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