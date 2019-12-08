Барселона в 16 турі чемпіонату Іспанії розгромила Мальорку (5:2).
Лідер каталонців Ліонель Мессі відзначився хет-триком, який став для аргентинця 35-м в Ла-Лізі. Особливо яскравим вийшов перший гол Лео.
Leo #Messi’s rocket against Mallorca. #BarcaMallorca pic.twitter.com/1TRqqQr2yW— UEFA Champions League (@Championsleagve) December 7, 2019
Нагадаємо, Луїс Суерес забив неймовірний гол п'ятою у ворота Мальорки.
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