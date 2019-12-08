Барселона в 16 турі чемпіонату Іспанії розгромила Мальорку (5:2).

Лідер каталонців Ліонель Мессі відзначився хет-триком, який став для аргентинця 35-м в Ла-Лізі. Особливо яскравим вийшов перший гол Лео.

Нагадаємо, Луїс Суерес забив неймовірний гол п'ятою у ворота Мальорки.

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