Джерело - Чемпіон.

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс після переможного матчу НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (110:114) зробив подарунок одному з уболівальників.

Американський форвард подарував маленькому фанату Лейкерс свої кросівки, після чого хлопчик розплакався.

LeBron gave his game sneakers to this kid who was so excited that he was sobbing. pic.twitter.com/kqVepENvrG — Bill Oram (@billoram) November 28, 2019

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