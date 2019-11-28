Джерело - Чемпіон.
Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс після переможного матчу НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (110:114) зробив подарунок одному з уболівальників.
Американський форвард подарував маленькому фанату Лейкерс свої кросівки, після чого хлопчик розплакався.
LeBron gave his game sneakers to this kid who was so excited that he was sobbing. pic.twitter.com/kqVepENvrG— Bill Oram (@billoram) November 28, 2019
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua