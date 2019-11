Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс після переможного матчу НБА проти Нью-Орлеан Пеліканс (110:114) зробив подарунок одному з уболівальників.

Американський форвард подарував маленькому фанату Лейкерс свої кросівки, після чого хлопчик розплакався.

LeBron gave his game sneakers to this kid who was so excited that he was sobbing. pic.twitter.com/kqVepENvrG