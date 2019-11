Барселона зіграла внічию з празькою Славією в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів (0:0).

Найкращим моментом матчу став пас півзахисника "синьо-гранатових" Артуро Відаля на форварда Ліонеля Мессі. Футболіст впав на газон, але встиг зробити передачу головою на Мессі.

Never give up! Arturo Vidal falls to the ground but still finds a pass with his head 👌 #UCL | @Mastercard pic.twitter.com/v9yDWG1Xv7