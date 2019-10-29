Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса

Форвард донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес поскаржився на постійні авіаперельоти команди.

"Літак - наш другий дім. Ми живемо тут довгий час. Але добре, що у нас приватний літак. Це добре, тому що ми можемо спати, лежати, слухати нашу музику, ніхто тебе не потривожить. У нас є хороша їжа. Альо в кінці сезону втомлюєшся від цього. Це не просто"- цитує бразильця XSPORT.