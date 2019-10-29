Фотофакт. Капітан збірної України дотепно потролив нападника Шахтаря Мораеса

Джерело - Facebook.
Форвард донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес поскаржився на постійні авіаперельоти команди.
"Літак - наш другий дім. Ми живемо тут довгий час. Але добре, що у нас приватний літак. Це добре, тому що ми можемо спати, лежати, слухати нашу музику, ніхто тебе не потривожить. У нас є хороша їжа. Альо в кінці сезону втомлюєшся від цього. Це не просто"- цитує бразильця XSPORT.
Капітан ХК Донбас і збірної України Віктор Захаров дотепно потролив Мораеса, запросивши того у автобусне турне з хокеїстами.
"Запрошую Жуніора на виїзд Држківка - Кременчук - Херсон - Дружківка. Думаю, хлопці знайдуть йому місце в автобусі", - написав хокеїст у Facebook.
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