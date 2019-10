Відома порнозірка БДСМ Ребекка Бріггман (Оріон Старр) взяла участь у турнірі Bellator 231.

Суперницею Бріггман у дебютному бою стала випускниця Військового інституту Вірджинії Еліза Рід.

Поєдинок Ребекки і Елізи тривав всього раунд: на останній хвилині Рід забила суперницю у сітки, а суддя зупинив бій через технічний нокаут.

