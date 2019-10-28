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Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут

Сьогодні 19:43 Андрій Твердохліб 151 0
Порнозірка дебютувала в боях без правил і одразу була відправлена в нокаут

Джерело - sports.ru.

Відома порнозірка БДСМ Ребекка Бріггман (Оріон Старр) взяла участь у турнірі Bellator 231.

Суперницею Бріггман у дебютному бою стала випускниця Військового інституту Вірджинії Еліза Рід.

Поєдинок Ребекки і Елізи тривав всього раунд: на останній хвилині Рід забила суперницю у сітки, а суддя зупинив бій через технічний нокаут.

Для 26-річної Рід бій проти Ребекки став другим у професійній кар'єрі. Перший поєдинок вона виграла у Стефані Лізеррі за рішенням суддів. До цього вона виступала в аматорських лігах (рекорд 5-1), ставала чемпіонкою Cage Wars Atom і Spartyka Atom.

Що стосується Бріггман, то в своєму Instagram вона називає себе: "Єдина гібридна богиня. Самотня вовчиця - остання у своєму роді", а також пропонує послуги домінанти в БДСМ-відео.

Незважаючи на поразку, Ребекка залишилася задоволеною своїм дебютом в ММА.

"Програла битву, але не війну! Так пишаюся собою. Відмінне бій з Елізою, тепер я хочу битися ще більше!"- заявила Бріггман після бою.

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