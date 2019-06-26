Максимально епічний фільм про фінал Ліги чемпіонів Тоттенгем - Ліверпуль

Офіційний YouTube-канал Ліверпуля поділився коротким документальним фільмом від UEFA про фінал Ліги чемпіонів-2018/19 між червоними і Тоттенгемом.

Вирішальна гра проходила в столиці Іспанії, на стадіоні Атлетіко. За підсумком 90 хвилин зустрічі кращим клубом Європи став Ліверпуль, який обіграв лондонців із рахунком 2:0.

Не пошкодуйте 12 хвилин свого часу і відчуйте всю епічність цієї події ще раз:

Нагадаємо, Коутінью може повернутися у Ліверпуль.

Джерело - Чемпіон.

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