13 років тому Україна героїчно перемогла Швейцарію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу

26 червня 2006-го року збірна України переграла збірну Швейцарії у серії пенальті у 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Головним винуватцем історичного успіху українців став екс-голкіпер Динамо Олександр Шовковський.

Чемпіон пропонує вам згадати цей фантастичний подвиг.

Відзначимо, у наступній стадії турніру україніці поступилися італійцям із розгромним рахунком 0:3.

Джерело - Чемпіон.

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