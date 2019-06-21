Данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд виконав гольову передачу в матчі молодіжного чемпіонату Європи Данія - Австрія (3:1).

Дуелунд вийшов на заміну на 88-й хвилині, а на 93-й виконав асист.

У сезоні 2018/2019 УПЛ Дуелунд провів 9 матчів, забив 1 гол, зробив 1 асист.

Нагадаємо, Дуелунд розповів про проблеми, які є в інозмеців у Динамо. Крім того він розповів про те, хто домінує в українському футболі.

Джерело - Чемпіон.

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